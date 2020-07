Cagliari-Juventus e Fiorentina-Bologna, dalle 21.45 La Diretta

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l'Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti in classifica; prima discesa in campo col meritatissimo nono scudetto cucito sulla maglia per la Juventus di Maurizio Sarri, che ha chiuso i conti nel posticipo di domenica scorsa grazie al 2-0 dello Stadium contro la Sampdoria.I viola hanno perduto il match dell'Olimpico dello scorso turno, 2-1 per i capitolini il finale, rimanendo così inchiodati a quota 43 punti e cercano la vittoria con l'obiettivo proprio di agganciare in classifica gli avversari di questa sera; i felsinei, dal canto loro, vengono dal 3-2 casalingo sul Lecce conquistato in pieno recupero a grazie al quale i ragazzi di Mihajlovic sono saliti a quota 46.