Cagliari-Bari, in palio la Serie A. Scalpita il bomber loretano Cheddira che ha riabbracciato un amico marchigiano

CAGLIARI- In palio la Serie A. Alle 20:30 in programma Cagliari-Bari, andata della finale dei playoff di Serie B 2022-2023. Il primo atto della doppia sfida che determinerà la terza promossa nella massima serie dopo Frosinone e Genoa si giocherà all'Unipol Domus, in casa dei rossoblù, mentre il ritorno, in virtù del miglior piazzamento in classifica, si giocherà al San Nicola domenica 11 giugno alle 20:30. In caso di parità nelle due sfide a livello di reti sarà festa barese vista la miglior graduatoria. Tra gli ospiti scalpita il bomber di Loreto Walid Cheddira (17 gol in stagione) che ha partecipato anche ai mondiali in Qatar con la maglia del Marocco.

Cagliari-Bari: probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Deiola, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Azzi; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.

All. Ranieri

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Cheddira riabbraccia il suo mentore Alessandro Cossu

Si sono incontrati stamattina (8 giugno) nell'albergo che ospita il ritiro del Bari proprio Walid Cheddira ('98) e l'ex direttore sportivo del Porto Sant'Elpidio Alessandro Cossu. Fu lui tra i primi a credere nelle potenzialità dell'italo-marocchino lanciandolo, nel 2018-2019, nella Sangiustese di mister Senigagliesi. Fu ripagato da 38 presenze e 10 reti prima del salto ad Arezzo (via Parma) sotto l'egida di Ermanno Pieroni dove si fece definitivamente conoscere nel calcio dei big.