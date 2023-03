Brugnami trascina l'Italia ai Campionati del mondo: bronzo per l'anconetano. Ora le prove individuali

ANTALYA L'Italia junior ha iniziato alla grande i campionati del mondo juniores di ginnastica artistica e l'anconetano Tommaso Brugnami è stato il migliore ed il trascinatore della squadra che ha ottenuto il terzo posto finale. Un bronzo particolarmente significativo nella prova a squadre al termine di una prestazione veramente importante disputata appunto da Tommaso Brugnami, sedicenne della Ginnastica Giovanile Ancona, assieme ai suoi compagni Riccardo Villa della Pro Carate e Manuel Berettera dell'Artistica Brescia.

Pesaro, Sandro Salvucci il vescovo social in tuta e scarpe da ginnastica: «Ragazzi che fate ancora lì? Venite a Lisbona (alla Gmg)»

Gli attrezzi

Si può proprio dire che la meglio gioventù italica è stata la migliore del vecchio continente, visto che è stata preceduta solo dalle corazzate asiatiche. Davanti agli azzurri solo il Giappone e la Cina e dietro l'Armenia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania. In questo risultato, come ricordato, grande è stato l'apporto di Tommaso Brugnami, sempre protagonista assoluto nei 6 attrezzi che ha stupito pubblico e giudici per la correttezza delle sue prestazioni e per l'ottima caratura degli esercizi presentati. Fondamentale per le sue prestazione la presenza a bordo pedana del suo allenatore Fabrizio Marcotullio, che ha permesso a Tommaso di rendere al massimo in una competizione così importante a livello internazionale. Tra l'altro il ginnasta dorico è stato premiato come l'atleta che ha eseguito la migliore esecuzione degli esercizi, specificatamente per la miglior prova nel volteggio. Ma non è finita qui. Da oggi a domenica ci saranno le finali dei vari attrezzi a livello individuale. Nel concorso All-Around (tutti gli attrezzi) primo degli italiani è appunto Tommaso Brugnami, che accede alla finale col quarto punteggio insieme a Riccardo Villa che invece è nono. Manuel Berettera rientra comunque nei migliori 24 con la sua diciottesima posizione, ma resta fuori dalla finale per la regola dei passaporti, che prevede che in finale possano entrare solo due ginnasti per nazione.

Le specialità

Per quanto riguarda, invece, le finali di specialità gli azzurri ne centrano quattro: Brugnami al corpo libero con il quinto posto e al volteggio col il secondo; Villa agli anelli col secondo posto ed alla sbarra con il quarto.