Brescia-Torino, che duello al Rigamonti tra due squadre in crisi

BRESCIA - E' una partita delicatissima quella programmata al Rigamonti di sabato pomeriggio alle ore 15: a trovarsi di fronte Brescia e Torino, compagini che vivono un pessimo stato di forma dopo un inizio di torneo che sembrava far presagire scenari diversi. C'è Grosso in panchina al posto di Corini e Balotelli ancora al centro dell'attacco: I lombardi sono reduci dalla sconfitta del Bentegodi, mentre i granata vivono un incubo di risultati che pare non avere fine e che è culminato con la sconfitta nel derby della scorsa giornata di campionato.

Balotelli, cori razzisti contro il giocatore del Brescia: partita sospesa per alcuni minuti

BRESCIA - TORINO (ore 15)

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA