Brescia-Milan, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia e Milan aprono il programma della 21esima giornata di Serie A con l'anticipo del Rigamonti questa sera alle 20.45. I padroni di casa giocano la seconda partita interna consecutiva dopo il pareggio della scorsa settimana, 2-2 col Cagliari, che ha consentito loro di staccare il Genoa mantenendosi a -1 dalla quota salvezza; domenica positiva anche per gli ospiti, che nel match domenicale delle 12.30 hanno superato l'Udinese per 3-2 portandosi così a 28 punti in classifica.(4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All Corini(4-4-2) G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. PioliIl Brescia in casa ha vinto solo 1 volta in questo campionato, su 10 partite giocate: per il resto, 2 pareggi e ben 7 sconfitte; Tonali e compagni hanno anche il momentaneo primato negativo di reti subite di fronte ai propri tifosi: ben 21. Milan corsaro 3 volte sulle ultime 4 trasferte, ma l'unico ko subito è il bruciante 5-0 di Bergamo.