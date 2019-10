Brescia-Fiorentina è anche Balotelli-Ribery

Ultimo aggiornamento: 18:57

BRESCIA - Il calendario dell'8a giornata di Serie A presenta una coda nel posticipo tra Brescia e Fiorentina in programma di lunedì sera. Il Brescia non ha giocato la 7a giornata contro il Sassuolo, a causa del rinvio dovuto alla scomparsa del patron neroverde Squinzi, e cerca i 3 punti per uscire dalla parte inferiore della graduatoria; i viola, dal canto loro, voglio dare continuità ai risultati e con una vittoria si affaccerebbero alle prime posizioni della classifica.BRESCIA-FIORENTINA (ore 20.45)