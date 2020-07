Brescia, Cellino subisce un tentativo di rapina: salva l'orologio, ma prende una botta al naso

Ha salvato l’orologio, obiettivo dei malviventi, ma ha rimediato una brutta botta al naso. Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stato vittima di un tentativo di rapina a Padenghe, in provincia di Brescia, dove da poco ha comprato un’abitazione. All’uscita da un supermercato Cellino è stato avvicinato da due uomini che hanno cercato di levargli il prezioso oggetto, ma accortosi subito dei malviventi il patron delle Rondinelle ha reagito riuscendo a sventare l’assalto. Nelle brevi fasi della colluttazione però, Cellino è andato a sbattere con il viso sulla portiera della propria auto, nel tentativo di entrarci velocemente per poi scappare. In ogni caso è riuscito nel suo intento e i ladri sono fuggiti. Ovviamente il presidente ha sporto denuncia e sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per cercare di risalire ai responsabili della vicenda. Ultimo aggiornamento: 12:42

