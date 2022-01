Braconi è tra gli under più prolifici di tutta la D: «Il Castelfidardo ha tutto per salvarsi»

CASTELFIDARDO «Le chance per mantenere la categoria ci sono. Dopo toccherà a noi dimostrare quello che siamo, considerano che siamo una squadra giovanissima. Sono convinto però che possiamo salvarci». È quanto mai carico e non vede l’ora che riparti il campionato Lorenzo Braconi, attaccante classe 2002 del Castelfidardo e giocatore più prolifico del 2021 biancoverde. Braconi ha totalizzato 8 gol nell’anno appena terminato, confermandosi come uno dei fuoriquota più interessanti dell’intera Serie D. L’attaccante esprime anche la sua opinione sulla decisione di fermare il campionato: «Posso dire di ritenermi contento per la scelta di rimandare il ritorno in campo. Purtroppo abbiamo diversi giocatori positivi e in questo modo non salteranno troppe partite da qui in avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA