Boxe, Occhinero torna sul ring: l'anconetano a difesa del titolo italiano

ANCONA. Il pugile nato ad Ancona Mattia Occhinero difenderà domani sera (venerdì 14 ottobre) a Monza, il titolo tricolore dei pesi piuma conquistato lo scorso 27 marzo a Ferrara. A Monza dovrà resistere all’assalto di Mattia De Bianchi, pugile insidioso e già campione italiano dei pesi supergallo

Lo score sorride al dorico

Il ventiseienne anconetano ha al suo attivo dieci incontri, con un record di 9 vittorie (6 per ko) ed un pareggio ed è quindi imbattuto. De Bianchi ha disputato da professionista 14 incontri perdendone solo uno. Un avversario tecnico che cercherà di evitare i colpi di Occhinero che fanno veramente male ma non ha un pugno pesante. Per Occhinero, guidato dal tecnico dell’Upa Marco Cappellini, la strategia è una sola. Entrare nella guardia del rivale e fargli sentire la pesantezza dei propri colpi, per non correre rischi con i giudici nel caso che il match si concluda nelle 10 riprese previste. Purtroppo Occhinero ancora una volta sarà costretto a combattere fuori Ancona ma ha dimostrato, già in passato, di non temere il fattore campo.