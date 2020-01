Bonetto, Esposito e Neglia: la Fermana ha già sparato i suoi colpi di mercato

FERMO - Bonetto in difesa, Esposito a centrocampo e Neglia in attacco: la Fermana, nell’ultimo giorno di calciomercato, ha già chiuso all’ora di pranzo tre trattative per rinforzare la squadra di Antonioli. Il club canarino comunica infatti di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno le prestazioni del difensore centrale Andrea Bonetto, classe 1997, proveniente dal Vicenza. Nelle ultime due stagioni in C ha collezionato 27 presenze con le maglie del Bassano e dello stesso Vicenza mentre in precedenza ha giocato in D con Mestre e Altovicentino per un totale di 50 presenze e due reti in due stagioni. Raggiunto anche l’accordo con il Bari per il trasferimento dell’esterno offensivo Samuele Neglia: Il giocatore, fin qui poco impiegato da Vivarini e autore di una rete in nove presenze in campionato, arriva in prestito fino a giugno. Ormai imminente anche la firma di Gianluca Esposito, appena svincolato dalla Sicula Leonzio: il centrocampista napoletano è un obiettivo concreto della Fermana e le parti sono al lavoro per trovare un accordo.





