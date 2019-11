Tutti i bomber migliori di ogni campionato, solo uno è già in doppia cifra

ANCONA Ha compiuto 30 anni proprio mercoledì 6 novembre, si chiama Michele Nobilini ed è l’unico attaccante già in doppia cifra di una squadra marchigiana dei dilettanti, dalla Serie D fino al girone H di Seconda Categoria. Gioca con il Ponterio, nono in classifica con 10 punti in 8 partite nel girone C di Seconda, e ha già segnato 10 gol dal 14 settembre a oggi, gli stessi realizzati al termine della scorsa stagione sempre in Seconda. Negli altri campionati e in ogni altra categoria nessuno ci è ancora riuscito. Ecco tutti i migliori marcatori dei campionati.

SERIE D

8 Maio (Porto Sant’Elpidio), Dos Santos (Vastese), Kyeremateng (Vastogirardi)

7 Pera (Recanatese)

6 Mingiano (Sangiustese)

5 D’Andrea (Fiuggi), Leonetti (Matelica), Sansovini (Notaresco), Fioretti (Real Giulianova)

ECCELLENZA

5 Bartolini (Atletico Gallo), Mastronunzio (Montefano)

4 Shiba (Castelfidardo), Mansour (Anconitana), Gregorini (Marina), Napolano (Porto d’Ascoli), Lucciarini (Urbania)

3 Montagnoli (Fabriano Cerreto), Barattini (Fossombrone), Latini (Montefano), Valentini (Porto d’Ascoli), Fraternali (Urbania), Pennacchioni (Valdichienti), Pesaresi D. (Vigor Senigallia)

PROMOZIONE A

8 Bracci (Mondolfo)

7 Mongiello (Osimana)

4 Alessandroni (Biagio Nazzaro), Api (Moie Vallesina), Candidi (Vigor Castelfidardo)

PROMOZIONE B

7 Garbuglia (Loreto)

6 Zira (Monturano Campiglione)

5 Rosa (Atletico Ascoli), Gobbi (Aurora Treia), Spagna (Loreto), Chornopyshchuk e Papa (Maceratese), Iori (Potenza Picena)

4 Ribichini (Civitanovese), Croceri (Palmense), Pantone (Portorecanati)

PRIMA CATEGORIA A

7 Traiani (Sant’Orso)

6 Di Carlo (KSport Azzurra)

5 Pagliardini (Fermignanese), Brugnettini (Lunano), De Gennaro (Montecalvo)

4 Bruscia (Fermignanese), Valenti (Piobbico), Ordonselli (San Costanzo), Rossi (Santa Veneranda), Luchetti S. (Sant’Orso)

PRIMA CATEGORIA B

5 Paniconi (Marotta)

4 Agosto (Labor), Ghetti (Laurentina), Mascambruni (Portuali), Piccini (Villa Musone)

3 Sebastianelli (Castelleonese), Manoni (Falconarese), Casturà (Le Torri), Zupo (Monserra), Giampieri e Lazzarini (Portuali), Biagioli e Diagne (Sampaolese)

PRIMA CATEGORIA C

6 Piccolini (Fabiani Matelica), Aquilanti (Fiuminata), Bracciotti (Trodica)

5 Di Nicola (Camerino), Ulivello (Pollenza), Balloni (Trodica), Buresta (Urbis Salvia)

4 Amadio (Pinturetta), Carpinelli (Pioraco), Garbujo J.A. (Sangiorgese), Rocci (Settempeda)

PRIMA CATEGORIA D

4 Paolini (Centobuchi), Matricardi (Cuprense), Achilli (Fermo), Polozzi e Santacroce (Monsampietro), Vitali (Piane di Montegiorgio)

3 De Vecchis (Amandola), Pelliccioni M. (Azzurra Mariner), Chiappini e Mascitti (Castignano), Pignotti (Cuprense), Murazzo G. (Fermo), Cialini, Galiè L. e Santini (Lama United), Antolini (Monsampietro), Bruni, Carboni Gianluca e Gabrielli (Montalto), Hihi (Piane di Montegiorgio)

SECONDA CATEGORIA A

5 Capi (Acqualagna), Costieri (Frontonese), Baldeschi (Piandirose), Ottaviani (Santa Cecilia), Zazzeroni (Tavoleto)

4 Smacchia (Fermignano), Gorgolini (Macerata Feltria), Burioni F. (Monte Cerignone), Braccioni (Peglio), Sisti (Schieti), Fusacchia (Vis Canavaccio)

SECONDA CATEGORIA B

8 Zonghetti (Tavullia)

7 Gianoboli S. (Pontesasso), Barbaresi (Usav Pisaurum)

5 Boiani (Csi Delfino), Ridolfi (Gradara), D’Angelo (Muraglia), Procaccini (Offside)

SECONDA CATEGORIA C

10 Nobilini (Ponterio)

6 Vincioni (Ankon Dorica), Abate (Varano)

5 Toteri (Arcevia), Guerrini e Lanari N. (Borghetto), Giuliani (Senigallia)

SECONDA CATEGORIA D

9 Bucci (Largo Europa)

7 Campanelli (Castelbellino), Gabrielli (Castelfrettese), Balestrieri (Montoro)

6 Brugiatelli (Monsano)

5 Campanelli (Maiolati), Ghergo (Montoro), Taormina (Palombina Vecchia)

SECONDA CATEGORIA E

8 Capriotti (Vigor Sant’Elpidio)

7 Diomedi Ro. (Vigor Sant’Elpidio)

5 Panti (Casette d’Ete), Moretti (Montegranaro), Verdicchio (Monteluponese), Corallini (Real Citanò), Tomassini (Vigor Montecosaro), Natali (Vis Faleria)

SECONDA CATEGORIA F

9 Bertola (Vigor Macerata)

8 Storani (Belfortese), Francucci (Castelraimondo)

7 Massucci (Elfa Tolentino)

5 Duca (Caldarola), Mariselli (Sarnano), Salvucci (Vigor Macerata)

SECONDA CATEGORIA G

7 Scarpeccio (Borgo Mogliano)

6 Smerilli (Monte e Torre)

5 Della Valle (Monte e Torre), Kunjxhiu (Montottone), Spinozzi A. (Santa Caterina), Lazaar (Valtesino)

SECONDA CATEGORIA H

9 Fantuzi Fabio (Acquasanta), Perozzi (Acquaviva)

8 Rosetti (Torrione)

7 Funari (Piceno United)

5 Assenti (Monteprandone), Nepi (Orsini), Galanti (Pagliare)

