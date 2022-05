La Virtus non fa sconti e piega la Vuelle (70-51) anche in gara-2. Giovedì il terzo atto a Pesaro

BOLOGNA - Niente da fare neanche in gara-2 per la Vuelle contro la corazzata Segafredo Bologna: equilibrato solo il primo parziale che i ragazzi di Banchi hanno chiuso in vantaggio 13-12 poi la formazione di Scariolo ha aumentato i ritmi e chiuso le maglie in difesa operando prima il vantaggio per poi allungare con la partita che dopo l'intervallo lungo (punteggio 31-25) ha preso il largo chiudendo la contesa senza particolari problemi.

Solo un giocatore della Vuelle in doppia cifra (12 punti all'attivo), Bologna che si impone anche nel terzo quarto, ultima frazione con il risultato già definito e con la Segafredo che ha chiuso sul 70-51 con l'appuntamento fissato adesso per giovedì a Pesaro dove si giocherà gara-tre dei quarti di finale playoff.

Ultimo aggiornamento: 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA