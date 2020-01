Bologna-Verona 1-0, Brescia-Cagliari 2-1 Segui la Diretta

Ultimo aggiornamento: 16:08

Bologna e Verona giocano oggi al Dall'Ara la loro prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie A edizione 2019/2020. Entrambe le compagini vengono da un girone di andata splendidamente giocato, che vede i felsinei - pur sconfitti in casa del Torino la scorsa settimana - a quota 23 punti, 9 di margine rispetto a Genoa e Brescia, e i neopromossi scaligeri - vincitori sul Genoa per 2-1 sette giorni fa al Bentegodi - 2 punti più avanti nella parte alta della graduatoria.Torna in campo oggi pomeriggio il Brescia dopo la scoppola subita la scorsa settimana a Marassi per mano della Sampdoria, 5-1 per i blucerchiati il finale, e affronta il Cagliari, a sua volta superato in casa dal Milan con un netto 0-2 finale. I lombardi occupano al momento la penultima posizione insieme al Genoa con soli 14 punti all'attivo, mentre i sardi, autori comunque di un fantastico girone di andata, resistono al sesto posto - che a fine anno significherebbe Europa League - a quota 29.