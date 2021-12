Diretta Bologna-Roma dalle 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Rimanere agganciati al treno Champions League. Non sarà facile, ma la Roma, contro il Bologna, ha l'obbligo di provarci. Mou recupera Cristante ma perde Felix: il primo si è negativizzato, il secondo ieri è risultato positivo al tampone di controllo. Lo Special, contro Mihajlovic, dovrebbe mandare in campo i suoi ancora con il 3-5-2: ritorna anche Veretout, che ha scontato il turno di squalifica. Per Pellegrini, invece, il 2021 è già finito. Ci crede il tecnico giallorosso, e fa bene:«Ho un gruppo forte» ha detto ieri in conferenza. I giallorossi non possono sbagliare contro una squadra comunque in forma. Fischio d'inizio alle 18.30.

Segui la diretta di Bologna-Roma

Bologna-Roma, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita tra Bologna e Roma, in programma alle ore 18.30 sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa ci su può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv. Diretta testuale sul sito del Messaggero.

