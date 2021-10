Bologna-Milan in diretta LIVE alle 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Stefano Pioli dopo la brutta caduta in Champions League (che si somma alle altre due, sicuramente più belle) ritrova il suo passato, quello lontano e che lo ha consacrato come allenatore, in Serie A. Il Milan, alle 20:45, è atteso al Renato Dall'Ara dal Bologna di Sinisa Mihajlovic (un altro ex della partita) per continuare il testa a testa con il Napoli per la vetta della classifica. L'occasione è veramente ghiotta, perché gli azzurri di Luciano Spalletti domani se la vedranno all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, e potrebbe esserci un controsorpasso definitivo. Ma non è tutto così scontato: i rossoblù, prima della sosta, hanno vinto contro la Lazio una gara a senso unico, e potrebbero mettere i bastoni tra le ruote anche ai milanesi. Ecco le probabili formazioni.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1); 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 2 Binks, 6 Theate; 29 De Silvestri, 17 Medel, 32 Svanberg, 3 Hickey; 21 Soriano, 99 Barrow; 9 Arnautovic. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 33 Krunic, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All. Pioli



Dove vederla in tv e diretta streaming

L'anticipo della 9ª giornata di Serie A tra Bologna-Milan del Dall'Ara sarà trasmesso in diretta streaming da Dazn e su Sky Sport. Andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà disponibile quindi anche su SkyGo.

