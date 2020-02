Exploit del Genoa: il 3-0 a Bologna incendia la lotta salvezza

Gran colpo del Genoa che passa a Bologna per 3-0 incendiando la lotta per la salvezza. I rossoblù di Nicola hanno meritato i tre punti che, in attesa delle gare di domani, portano il Genoa a -1 dalla Samp quart'ultima e a -2 da Fiorentina, Udinese e Lecce, vittorioso nel match del primo pomeriggio sulla Spal sempre più staccata sul fondo della classifica. Il Genoa ha sbloccato il match con Soumaoro al 28' e raddoppiato in chiusura di prima frazione con Sanabria, autore di un'azione solitaria da applausi. Nel frattempo il Bologna era rimasto in dieci per il rosso a Schouten (entrataccia su Behrami) che Massa ha decretato solo dopo l'on field review del Var. Nella ripresa la squadra di Mihajlovic ha tentato di rientrare nel match ma Perin non ha mai tremato veramente. In chiusura di match il fallo da rigore di Denswil (espulso) e il tris dal dischetto di Criscito che spiazzava Skorupski.

Ultimo aggiornamento: 20:16





