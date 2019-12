Bologna-Atalanta: dalle 15 La Diretta I rossoblu cercano punti, i nerazzurri conferme

Ultimo aggiornamento: 12:53

Il Bologna gioca al Dall'Ara questo pomeriggio il secondo match casalingo consecutivo di questa fase del torneo, ed ospita l'Atalanta, reduce dal mercoledì di Coppa e intenzionata a proseguire il cammino in campionato verso le posizioni di vertice. I felsinei vogliono riscattarsi dalla sconfitta subita domenica scorsa per mano del Milan, mentre gli orobici cercano i 3 punti dopo le vittorie di Brescia e in casa col Verona per continuare la cavalcata verso la quarta posizione di classifica.Non un momento magico per il Bologna nell'arco di una prima parte di campionato comunque non negativa: 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, con in mezzo il pareggio casalingo col Parma e la prestigiosa vittoria di Napoli unici sorrisi calcistici per Sansone e compagni. Atalanta - e non è una novità - miglior attacco del torneo: 37 i gol messi a segno fino a qui.