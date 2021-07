Boateng torna alla Fermana in prestito: «Voglio ricompensare chi ha creduto subito in me»

FERMO - Prima un video di un puma accompagnato alla scritta “He’s back” sui social della Fermana, poi l’annuncio del rinnovo del prestito dalla Ternana da parte del club canarino. Resta in gialloblù Kingsley Boateng, attaccante esterno ghanese di 27 anni, dopo 22 presenze con 6 gol all’attivo e due assist confezionati per i compagni di squadra. Un primo bel colpo in vista del prossimo campionato, sottolineato con le sue prime, nuove, parole in gialloblù.

«Ho voluto fortemente rimanere a Fermo per dare continuità a quanto di buono fatto nella scorsa stagione e per ricompensare tutti coloro che hanno creduto in me sin da subito - ha detto King -. Abbiamo disputato un buon campionato, raggiungendo l’obiettivo prefissato che era quello di salvarci: a livello personale sono soddisfatto di quanto fatto, pur avendo il rimpianto dei tanti infortuni che mi hanno fatto saltare diverse partite. Penso che una volta raggiunta la salvezza avremmo meritato di fare i playoff, ma ciò non toglie nulla all’ottimo lavoro fatto. La nuova stagione? Sono curioso di conoscere mister Domizzi e il suo staff, certo del fatto che ci aiuteranno molto in campo e fuori: mi fa piacere che l’allenatore arrivi da Pordenone, città che mi ha accolto in Italia sin da bambino. Penso e spero che finalmente potremo vedere il pubblico sugli spalti, per noi sarà fondamentale soprattutto in casa e ci darà una spinta ulteriore per vincere le partite».

