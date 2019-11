Biglietto gratis per il derby ai tifosi che erano presenti allo 0-4: la Fermana si sdebita così

FERMO - Bella pensata della Fermana in vista dell’importantissima trasferta di domenica a Fano. La società gialloblù vuole sdebitarsi con i suoi tifosi che a Carpi, due settimane fa, hanno assistito dal vivo ad una pessima figura: al Mancini, così, coloro che erano presenti alla disfatta del Cabassi (terminò con un sonoro 4-0 per gli uomini di Riolfo) potranno entrare senza sborsare un soldo. Il tagliando per il derby sarà in pratica offerto dalla Fermana ai suoi fedeli che potranno ritirare il ticket “speciale” presentando al Fermana Store il biglietto della partita di Carpi. «Un piccolo ma significativo gesto che forse vale più di mille parole…», lo slogan della società che dei propri tifosi hanno bisogno dal 1’ al 90’.



La prevendita per gli ospiti, nel frattempo, è attiva e si chiuderà domani alle ore 19. I biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita VivaTicket presenti sul territorio nazionale, sul sito internet www.vivaticket.it, e presso lo Store aperto oggi dalle 16.30 alle 19.30 e domani dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il costo del tagliando della gradinata ospiti (500 posti a disposizione) è di 10 euro più diritti di prevendita. Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Fano tutti i biglietti relativi ai settori locali (poltroncina, tribuna centrale, tribuna laterale, gradinata locale) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Fermo. Ultimo aggiornamento: 21:20





