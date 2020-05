Biennale anche per Kovar: la Lube completa il reparto schiacciatori

CIVITANOVA - Anche Jiri Kovar resta alla Lube. Il club biancorosso ha rinnovato il contratto con lo schiacciatore italiano, classe 1989 per 202 centimetri di altezza. Per lui un accordo biennale, che lo rende sempre di più il veterano della Cucine Lube Civitanova. Kovar, infatti, veste la maglia del club dalla stagione 2011/2012 e si appresta così ad iniziare l’annata numero 10 della sua carriera in biancorosso. Il rinnovo siglato con Jiri va così ad ampliare la rosa degli schiacciatori a disposizione di coach Fefè De Giorgi per la prossima stagione: Juantorena, Leal, il nuovo arrivato Yant e, appunto, Kovar. «Sono contento e onorato di aver siglato un contratto per altri due anni con questa società - dice Jiri Kovar dopo la firma dell’accordo - Spero di poter vedere presto tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre seguito con grande passione al palasport. Ci attenderà un’altra stagione con tanti obiettivi da raggiungere e poterla vivere con la maglia della Cucine Lube Civitanova mi rende, come ho detto, felice e orgoglioso».

