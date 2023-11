Lube show contro Piacenza, oggi in finale la rivincita contro Perugia

BIELLA - Tutto bello e tutto vero con il ciclone Lube che si abbatte su un attonita Piacenza. La squadra di Blengini diverte, vince in maniera convincente e giocherà (il via alle ore 17) la finalissima della Del Monte Supercoppa Italiana contro Perugia che ha sconfitto per 3-1 Trento. Sarà il remake della finale dello scorso anno. A Cagliari vinsero gli umbri in rimonta. Oggi si vedrà se Lorenzetti, al suo primo anno a Perugia, riuscirà in uno storico poker: vincendo la quarta supercoppa personale in altrettante piazze: Modena, Piacenza, Trento. Ma anche Blengini ha un input speciale perchè si giocanel suo Piemonte, a pochi chilometri da casa per cercare di agguantare sua prima Supercoppa che invece per la Lube sarebbe la quinta.