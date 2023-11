Supercoppa, Lube Civitanova - Sir Safety Perugia: 1-0

BIELLA - «Siamo contenti di esserci, intanto» ha detto nel pre partita Blengini. Tutto bello e tutto vero con il ciclone Lube che si abbatte su un attonita Piacenza è lecito sognare. La squadra di Blengini diverte, vince in maniera convincente e si guadagna la finalissima della Del Monte Supercoppa Italiana contro Perugia che ha sconfitto per 3-1 Trento.

Come l'anno scorso

Il remake della finale dello scorso anno. A Cagliari vinsero gli umbri in rimonta. Oggi si vedrà se Lorenzetti, al suo primo anno a Perugia, riuscirà in uno storico poker: vincendo la quarta supercoppa personale in altrettante piazze: Modena, Piacenza, Trento. Ma anche Blengini ha un input speciale perchè si giocanel suo Piemonte, a pochi chilometri da casa per cercare di agguantare sua prima Supercoppa che invece per la Lube sarebbe la quinta.

Primo set: 25-22

Perugia: Giannelli, Leon, Ben Tara, Solè, Flavio, Semeniuk, Colaci.

Civitanova: Chinenyeze, Zaytsev, Lagumdzija, Nikolov, Diamantini, De Cecco, Balaso.

Partenza equilibrata, Civitanova avanti (8-7) con Lagumdzija ottimo sul cambio palla, Flavio replica subito dopo.Perugia sbaffa troppe conclusioni: Leon prima, Ben Tara poi.

Lube prova lo scatto (12-9).

Perugia, sempre dura a morire, prova a rifarsi sotto ma Civitanova ma Nikolov (pallonetto + ace) porta Citanò sul 18-15. Infatti Ben Tara, dopo l'ace in battuta, con l'aiuto del nastro rammenda il risultato: 18-18. Time-out Lube. Civitanova riprova l'allungo: 22-20 dopo l'errore in battuta di Held. Metafisico il bagher obliquo di Lagumdzija direttamente a punto (23-21). Il muro di Diamantini consegna il primo set a Civitanova (25-22).