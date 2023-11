Supercoppa, Lube Civitanova - Sir Safety Perugia: 2-1

BIELLA - «Siamo contenti di esserci, intanto» ha detto nel pre partita Blengini. Tutto bello e tutto vero con il ciclone Lube che si abbatte su un attonita Piacenza è lecito sognare. La squadra di Blengini diverte, vince in maniera convincente e si guadagna la finalissima della Del Monte Supercoppa Italiana contro Perugia che ha sconfitto per 3-1 Trento.

Come l'anno scorso

Il remake della finale dello scorso anno. A Cagliari vinsero gli umbri in rimonta. Oggi si vedrà se Lorenzetti, al suo primo anno a Perugia, riuscirà in uno storico poker: vincendo la quarta supercoppa personale in altrettante piazze: Modena, Piacenza, Trento. Ma anche Blengini ha un input speciale perchè si giocanel suo Piemonte, a pochi chilometri da casa per cercare di agguantare sua prima Supercoppa che invece per la Lube sarebbe la quinta.

Primo set: 25-22

Perugia: Giannelli, Leon, Ben Tara, Solè, Flavio, Semeniuk, Colaci.

Civitanova: Chinenyeze, Zaytsev, Lagumdzija, Nikolov, Diamantini, De Cecco, Balaso.

Partenza equilibrata, Civitanova avanti (8-7) con Lagumdzija ottimo sul cambio palla, Flavio replica subito dopo.Perugia sbaffa troppe conclusioni: Leon prima, Ben Tara poi. Lube prova lo scatto (12-9).

Perugia, sempre dura a morire, prova a rifarsi sotto ma Civitanova ma Nikolov (pallonetto + ace) porta Citanò sul 18-15. Infatti Ben Tara, dopo l'ace in battuta, con l'aiuto del nastro rammenda il risultato: 18-18. Time-out Lube. Civitanova riprova l'allungo: 22-20 dopo l'errore in battuta di Held. Metafisico il bagher obliquo di Lagumdzija direttamente a punto (23-21). Il muro di Diamantini consegna il primo set a Civitanova (25-22).

Secondo set: 25-23

Parte forte Perugia, quasi ferita: 3-1 dopo doppio muro, successiva a battuta feroce di Leon. Giannelli costruisce un altro muro: 4-1. Lube agganciata al set: Lagumdzija mura Leon (8-6 per Perugia). Il francese martella Chinenyeze (10-7 per la Sir).

Terzo set: 21-25

Suonano le sirene sugli spalti. Leon vanifica una difesa spettacolare di Perugia: corsa, soccorso, piede. La schiacciata finisce in rete (11-8). Missile di Flavio, Balaso non può nulla: 16-14 Perugia. Set molto combattuto. Held vanifica la battuta sulla rete, Civitanova ritorna sulla schiena di Perugia (16-15). La Pipe di Semeniuk squarcia la metà campo marchigiana: Perugia va ora sul + 3 (18-15). Questa Lube, però, ha sette vite come i gatti e in un amen torna in parità (19-19) con una ace di Yant dopo due murate epiche di Diamantini. Civitanova torna avanti: 22-21 con una parallela goniometrica di Lagumdzija. Lo Zar autografa con una carezza il 23-22 per Civitanova. Il muro di Yant regala alla Lube due set point. Al secondo tentativo Civitanova porta a casa anche il secondo set con Chinenyeze (25-23). Nel momento topico la Lube c'è.

Equilibrio: 8-8 e spettacolo. Muri come se piovessero: dopo Lagumdzija su Semeniuk, Leon fa la fotocopia su Yant. Si viaggia punto a punto: 15-15, con l'errore di Giannelli in battuta. Ace di Ben Tara: Perugia non molla. Lube avanti ma di un solo punto: 20-19. Leon pareggia i contri: 20-20. Perugia cambia marcia: 22-20 con 4 missili terra-aria di Ben Tara, Leon mette a terra la ricezione marchigiana. Tre palle set per Perugia: 21-24. Civitanova si è spenta sul + 3. Leon, con una potenza pazzesca, in diagonale, chiude il set 21-25. Se fosse chiaro: non è mai finita fino a che non è finita.

Quarto set:

Muro super di Lagumdzija su Semeniuk: Civitanova riprende il filo del discorso (8-5). Nikolov, con una pipe, timbra il 15-15 dopo uno scambio da infarto. Parità ad oltranza: 18-18 con Lagumdzija che poi sbaglia la battuta (18-19). Si procede a colpi di check: 20-20. Diamantini-Zaytsev fanno un recupero paranormale, Lagumdzija segna il 22-20. Si decide la partita? Ben Tara riporta Perugia sul 22-21. Nikolov esplonde una bomba a mano su Giannelli: 23-21. Doppio Flavio tiene Perugia incollata: 23-23. Civitanova ci mette il cuore e la rabbia: match-point (24-23). A servizio lo Zar. Leon riporta la partita sul 24-24.