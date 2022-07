Swiss Open, Berrettini batte Thiem e vola in finale: «Troverò un altro campione»

Il primo piano di Berrettini che mostra i denti dopo un punto conquistato, trasferisce ai tifosi tutta la grinta dell'italiano dopo aver raggiunto la finale dello Swiss Open. Non è stato facile per l'azzurro superare in due set l'austriaco Dominic Thiem. Punteggio finale a favore del tennista romano 6-1, 6-4 e finale conquistata a Gstaad. A seguire la seconda semifinale che oppone il norvegese Casper Ruud allo spagnolo Albert Ramos. «Penso che sia stato il mio miglior match della settimana, ho dovuto alzare il livello perché so che qualità aveva il mio avversario. Se ho mostrato maggiore energia è merito anche di Thiem, che mi ha stimolato». Queste le parole di Matteo Berrettini ai microfoni di Sky Sport: «Chi preferirei affrontare in finale? Ho già battuto due ex campioni del torneo, ma in finale sicuramente ne troverò un altro: Ramos-Vinolas ha vinto nel 2019, Ruud nel 2021. E io ho vinto nel 2018. Sarà dura».