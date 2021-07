Diretta Belgio-Italia, live dalle 21. Probabili formazioni: c'è Chiesa per Berardi, torna anche Chiellini

È tempo di quarti di finale ad Euro 2020, che verranno aperti alle ore 18.00 dalla sfida tra Svizzera e Spagna. Alle 21 però c'è Belgio-Italia, la più interessante delle quattro partite, in cui si scontreranno gli azzurri guidati da Roberto Mancini e i Diavoli Rossi di Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno sofferto tanto agli ottavi di finale: l'Italia ha passato il turno solo con l'aiuto di 30' di supplementari, battendo per 2 a 1 un'Austria d'occasione con le reti dei subentrati Chiesa e Pessina.

I belgi, invece, seppur di misura hanno strappato il pass per il secondo turno ad eliminazione diretta nei 90', in cui è bastata una rete di Thorgan Hazard nel primo tempo a decidere il match. L'ultimo scontro ufficiale tra le due nazionali risale alla fase a gruppi di Euro 2016, quando gli azzurri allora allenati da Antonio Conte si imposero per 2 a 0 con le reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellè. Nel totale degli scontri diretti il vantaggio in nostro favore è importante: sono ben 14 le vittorie, a fronte di 4 pareggi e 4 sconfitte. L'incontro verrà diretto dal fischietto sloveno Slavko Vinčić, e andrà in scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Tornerà Chiellini al centro della difesa azzurra, nonostante le ottime prestazioni di Acerbi. Il capitano della Juve e della nazionale riprenderà posto al fianco di Bonucci probabilmente per opporre una migliore resistenza alle scorribande di Lukaku e compagni. Sulla destra confermatissimo Giovanni Di Lorenzo, e confermata anche la metà campo anti Austria, con Verratti che ancora ruba una maglia da titolare a Manuel Locatelli. Un cambio anche davanti: seconda da titolare per Federico Chiesa a questi europei, che grazie anche alla rete che ha sbloccato il math degli ottavi di finale, si impone sull'opaco Berardi.

Solo un cambio invece per Roberto Martinez, che rispetto all'undici visto in campo col Portogallo dovrebbe sostituire solo Eden Hazard, che non ha recuperato dall'acciacco. Al suo posto ci sarà il "napoletano" Dries Mertens, mentre dovrebbe regolarmente giocare Kevin de Bruyne, con il ct belga che sembra aver fatto nei giorni scorsi solo un po' di pretattica.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Mertens. Ct: Martinez.

A disp.: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Doku, Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Carrasco, Dendoncker. Ct: Roberto Martinez

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disp.: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori. Ct: Roberto Mancini

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro sui Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, con streaming sulla piattaforma Sky Go.

