Beach Soccer, esordio per l'Happy Car Samb con il nuovo campione del mondo brasiliano

L'Happy Car Samb è pronta al suo esordio per il Campionato di Serie A di Beach Soccer ed affronterà oggi venerdì 31 maggio Domusbet.Tv Catania. La gara andrà in scena alle ore 16 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul Canale YouTube Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti oltre che sulle pagine Instagram e Facebook della Sambenedettese Beach Soccer.

La Serie A 2024 è ai nastri di partenza per i rossoblu che vogliono inaugurare la competizione nei migliori dei modi. A guidare la squadra sarà mister Oliviero Di Lorenzo, primo grande annuncio della società rossoblu.

Conferme anche per il Capitano dal cuore rossoblu Addarii, Bernardo e Miceli.

A farsi spazio tra i "grandi" ci sono anche due giovani cresciuti nell'Academy: De Baptistis e Cameli pronti a dare il proprio contributo per questa causa. Seconda stagione consecutiva per il portiere Paterniti e anche per il capocannoniere della Coppa Italia 2023 Raphael Silva. Rinnovati anche Mascaro e Curcio. C'è anche un nuovo volto tra le file della Samb: ecco Rafael Bokinha, l'esterno brasiliano che ha conquistato la Coppa del Mondo con la maglia verdeoro. In rosa anche i due giovanissimi portieri Zagaglia e Giordani. Ad indossare la casacca rivierasca ci sono anche Ragni e Paolini.