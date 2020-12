La Vuelle sconfitta a Treviso, Belinelli torna in italia ma resta in panchina

TREVISO - La Carpegna Prosciutto Pesaro, alla ripresa del massimo campionato di basket, è stata sconfitta a Treviso, dalla De' Longghi, per 91-81, dopo un incontro comunque avvincente ed equilibrato. La Dè Longhi è stata praticamente sempre in vantaggio ma la Vuelle si è mantenuta sempre a distanza ragionevole, dando sempre l'impressione di poter sorpassare e portandosi anche più di una volta a -1 dai veneti. Treviso però ha sempre saputo dare il giusto colpo di reni, tenednso sempre davanti. Tra i migliori della squadra pesarese Filipovity, bravissimo, e il playmaker Robinson, mentre Delfino stavolra è apparso in ombra.

In Serie A era questa la domenica dell'esordio di Marco Belinelli con la Segafredo Bologna. Il giocatore, al rientro in Serie A dopo ben 13 stagioni in Nba, è andato in panchina ma non è mai entrato in campo, forse perché a corto di allenamenti con i nuovi compagni. La Segafredo ha perso in casa con il Banco di Sardegna Sassari

