La Vuelle vince e convince a Trento, e adesso c'è la Coppa Italia

TRENTO - Vittoria autorevole della Carpegna Prosciutto a Trento, sul campo della Dolomiti Energia. I pesaresi si sono imposti per 81-70, mancando di un soffio il ribaltamento della diffeerneza canestri, visto che i bianconeri trentini si erano imposti di 14 all'andata a Pesaro. La prova della squadra di Repesa è stata brillante e incoraggiante, in vista della final eight di Coppa Italia, che comincerà giovedì al Forum di Assago. La Carpegna Prosciutto sarà di scena venerdì 12 febbraio alle 20.45 contro il Banco di Sardegna Sassari.

Per quanto riguarda ancora la partita di Trento, con quattro giocatori in doppia cifra, ottime le prove di Cain, Justin Robinson e Delfino, su buoni livelli tutti gli altri. La Vuelle è stata sempre in vantaggio ed ha sempre rintuzzato i tentativi di rimonta della Dolomiti

