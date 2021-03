La Vuelle era rimasta in vacanza, a Cremona il ritorno in campo è un brutto ko

CREMONA - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha perso 100-78 a Cremona nella quinta giornata di ritorno del massimo campionato. Senza il coach Jasmin Repesa, rimasto a casa perché positivo al coronavirus (ma è in via di guarigione e al prossimo tampone dovrebbe rsultare negativizzato) i pesaresi sono stati costretti ad inseguire fin dall'inizio, contro una Vanoli che era già tornata in campo domenica scorsa, riabitandosi meglio al clima agonistico. il divario a favore dei lombardi è stato subito abbastanza vistoso e poi si è diatato fino a toccare i 22 punti al suono della sirna finale. Nella squadra pesarese ad un buon livello Cain e Filipovity, in tono dimesso tutti gli altri

© RIPRODUZIONE RISERVATA