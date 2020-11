La Carpegna Prosciutto contro Reggio Emilia giocherà alle 20.30

PESARO - La partita tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Una Hotels Reggio Emilia, in programma per domenica alle 17,30 alla Vitrifrigo Arena, si giocherà invece alle 20.30, il cambiamento interessa poco il pubblico, visto che la partita è rigorosamente a porte chiuse ed è anche sub judice fino a che non arriverà il verdetto dell'ultimo giro di tamponi molecolari effettuato dalle due squadre. in teoria però è molto probabile che il verdetto dei tamponi sia positivo, in quanto la squadra emiliana ha visto da poco negativizzarsi praticamente tutti i suoi giocatori, dopo aver saltato tre partite, mentre la Vuelle ha visto guarire dal covid ben 5 giocatori.

