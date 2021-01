La Vuelle travolge Cantù e torna al sesto posto in piena zona playoff

PESARO - Con un a prova autoritaria e brillante di tutta la squadra, praticamente per tutti i 40' di gioco la Carpegna Prosciutto Pesaro ha travolto la San Bernardo Cantù, battuta alla fine per 107-83, infliggendole una dura lezione.

I pesaresi sono scattati meglio dai blocchi, durante il primo quarto il loro vantaggio si è attestato sui 5 o 6 punti, ma a partitre dal secondo quarto il dominio pesarese è stato assoluto e poi nella ripresa Cantù non ha praticamente mai trovato la via del canestro, se non nel finale, quando la Vuelle ha toccato e poi superato i 30 punti di scarto. La Carpegna Prosciutto, che tra l'altro era priva di Tambone, ha destato un'altra volta un'ottima sensazione ed ora, in vista della final eight di Coppa Italia, in programma a Milano, Repesa dovrebbe avere a sua disposizione anche un altro pivot. per quanto riguarda i singoli, da segnalare le cifre di Drell (4/4 da tre punti), Gerald Robinson (9 assist), e Delfino (8/9 nei tiri dal campo)

Ultimo aggiornamento: 17:55

