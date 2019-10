Vuelle sempre a quota 0 ma la trasferta di Brindisi le ha dato un po' di fiducia

PESARO - La Carpegna Prosciutto finalmente domenica sera ha destato decisamente una buona impressione, uscendo sconfitta solo nel finale, sul campo di una squadra molto forte, dopo una partita che non l'ha vista mai sull'orlo del ko.





Contro l'Happy Casa i pesaresi hanno giocato molto bene, in particolare con la pattuglia degli strranieri, mentre sono mancati gli italiani, Mussini e Zanotti in primis, dato che Totè era assente per infortunio. In particolare a preoccupare è Zanotti, che quest'anno sembra stabilmente al di sotto del suo standard, mentre d'altra parte squilli di trombe per l'atteso Thomas, di gran lunga alla sua miglior partita. Domenica prossima all'Arena arriverà la Grissin Bon Reggio Emilia, attualmente in zona playoff, mentre a quota zero, insieme ai gialli pesaresi, è rimasta solo la Oriora Pistoia





