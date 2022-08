La Vuelle ha scelto Kwan Cheatham, 27 anni, ala forte giramondo

PESARO - La Carpegna Prosciutto ha trovato la sua ala forte, ufficializzando l’accordo con il giocatore statunitense Kwan Cheatham Jr, nato il 21 agosto 1995 a Vallejo (California). La sua carriera inizia nel 2013-2014 in ambito college: in Ncaa per quattro stagioni difende i colori dell’Akron Zips, poi nel 2017-2018 approda in Belgio per giocare nel massimo campionato per due annate con la maglia dei Kangoeroes Mechelen. Nel 2019-2020 inizia la stagione in Bulgaria con il Levski Sofia per poi trasferirsi nella massima divisione francese al Le Portel.

Kwan Cheatham: «Sono un gran tiratore»

La stagione successiva approda in Israele – sempre nel massimo torneo professionistico – con l’Ironi Nes Ziona prima di intraprendere una nuova esperienza nella ACB spagnola con il Fuenlabrada, formazione con cui disputa anche la stagione 2021-2022 con una media di 10,8 punti, 4,7 rimbalzi e il 40,5% da tre. Cheatham Jr a Pesaro vestirà la maglia numero 55 che lo scorso anno era indossata dal play-guardia statunitense Tyler Larson, approdato poi a stagione in corso a Reggio Emilia. Intanto queste le prime parole della nuova ala forte della Carpegna Prosciutto, che presenta le sue caratteristiche di gioco ai suoi nuovi tifosi. «Sono un gran tiratore da tre punti e mi piace difendere. Ho scelto di giocare con il 55 dal momento che è il numero che ho indossato nelle ultime tre stagioni e anche quello indossato da mia moglie quando giocava: lei è italoamericana, ha giocato per tre anni in Italia e ha vestito anche la canotta della Nazionale Italiana».