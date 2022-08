Pesaro, il precampionato della Carpegna Prosciutto contro le big: il 4 settembre c'è Bologna

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha comunicato il programma del precampionato. L’arrivo a Pesaro dei giocatori è previsto per mercoledì 17 agosto, data in cui prenderanno il via le visite mediche che si protrarranno fino a venerdì 19 quando lo staff e la squadra partiranno per il ritiro previsto a Carpegna che terminerà mercoledì 31.

Di seguito il programma delle partite di precampionato:

Domenica 28 agosto: scrimmage a Borgo Pace contro Givova Scafati

Mercoledì 31 agosto: scrimmage a Carpegna contro Ristopro Fabriano

Domenica 4 settembre: amichevole a Ravenna contro Segafredo Bologna

Giovedì 8 settembre: scrimmage a Pesaro contro Mokambo Chieti

Domenica 11 settembre: scrimmage a Imola contro Tezenis Verona

Sabato 17 settembre: a Vigevano ore 18:30 contro Armani Milano (Memorial Bottacin)

Sabato 24 e domenica 25 settembre: a Teramo contro Aek Atene, Bayern Monaco e Tezenis Verona (Torneo d’Abruzzo)

Data e avversario da stabilire: a Pesaro Memorial Alphonso Ford