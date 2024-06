Basket, la Virtus GVM Roma 1960 vince anche a Pesaro e conquista la promozione in B Nazionale. Delusione Loreto

Virtus GVM Roma 1960 in paradiso, la Loreto Pesaro resta a terra. Vince 67-71 gara due a Pesaro e conquista la promozione in B Nazionale bissando il successo interno di tre giorni e chiudendo la serie di finale 2-0. Come in gara 1, la partita è molto tirata, a tratti anche nervosa. La squadra capitolina va avanti 16-28, poi 24-31 al riposo lungo, ma Loreto rientra e sorpassa sul 53-51. Quando sembra che la partita si potesse indirizzare in favore dei padroni di casa, anche per i tantissimi falli fischiati alla Virtus (fuori nell’ultimo periodo Giorgi, Valentini e Fokou per cinque falli), ecco le giocate della partita e della promozione di un Gaston Whelan in versione extra lusso, 29 punti per lui con un ultimo periodo da autentico dominatore, e i tiri liberi decisivi di Zoffoli che blindano la vittoria e fanno impazzire di gioia il centinaio di tifosi arrivati a al Pala Megabox di Pesaro e le migliaia che hanno visto la partita in diretta sulla pagina Facebook della società. Punte di 2500 spettatori collegati, che fanno il seguito dei 3600 presenti al palazzetto dello sport domenica scorsa in presenza.

Una vittoria del gruppo con una squadra composta per otto decimi da giocatori nati a Roma e partita in quell’estate del 2020 quando il patron Maurizio Zoffoli ha creduto in questo progetto dal Centro Sportivo Pio XI, a due passi da San Pietro, dove la squadra ha giocato gran parte delle sue partite.

La crescita dell’entusiasmo ha poi spinto verso la vera casa della pallacanestro romana, il palazzetto dello sport al Flaminio, dove la Virtus GVM 1960 ha fatto registrare numeri di pubblico pazzeschi, già dalla prima giocata contro la Carver Roma alla fine del girone di ritorno della stagione regolare.

Fino al sold out che ha spinto i ragazzi di Alessandro Tonolli, bandiera della Virtus in campo con venti stagioni giocate e ora il condottiero in panchina, in gara 1 contro la fortissima Loreto Pesaro così come aveva fatto nella “bella” da record che ha significato la vittoria della semifinale contro un’altra Pesaro, la Bramante. In Serie B Nazionale la Virtus troverà la LUiss Basket, appena retrocessa dalla Serie A2. Ma la squadra di Zoffoli non vuole fermarsi e forse già sta guardando ad andare ancora più avanti.