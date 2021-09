La Ristopro esordisce vincendo in Supercoppa contro Chieti

JESI - La Ristopro Fabriano ha esordito nella Supercoppa di Serie A2 sul parquet di Jesi dove ha battuto la Lux Chieti per 71-66. La prova dei cartai, è stata buona, come sottolineato dagli applausi dei circa 400 tifosi presenti. Tra i migliori il sorprendente Thioune, Marulli e Merletto. Nel finale decisivo anche Smith, soprattutto con i tiri liberi. La squadra abruzzese, che dieci giorni fa in amichevole aveva vinto la stessa sfida abbastanza nettamente, ha condotto per gran parte del primo tempo, ma nella ripresa la Ristopro ha sorpassato presto e poi non ha più mollato la testa

