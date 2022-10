Un super Fabriano piega Jesi e si prende il derby: sugli scudi Centanni e Stanic

CERRETO D'ESI- Centanni e Stanic guidano la Ristopro alla vittoria nel derby contro la General Contractor. Un secondo quarto stellare al tiro, con 35 punti di squadra e 19 del solo Centanni, indirizza il trentatreesimo confronto fra Fabriano e Jesi sulla strada dei cartai. La squadra di Daniele Aniello vince sul piano dell'intensità, dominando la lotta a rimbalzo e appoggiandosi ai due leader offensivi: il dato conclusivo di 46-30 nelle catture fabrianesi, tra cui le 10 dell'indispensabile Verri, induce una maggior quantità di soluzioni e la Ristopro, nonostante alla fine tiri col 44% contro il 46% degli uomini di Ghizzinardi, non rischia di fatto mai di farsi sfuggire il derby.

Il tabellino

FABRIANO – JESI 87-78

RISTOPRO FABRIANO: Papa 9, Centanni 29, Stanic 23, Fall, Verri 14, Pacini ne, Petracca 12, Gianoli ne, Onesta ne, Gulini, Patrizi ne, Azzano. All. Aniello

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ferraro 12, Giulietti ne, Moretti ne, Konteh ne, Filippini 10, Merletto 10, Ginesi ne, Cicconi Massi 2, Valentini 2, Marulli 12, Rocchi 19, Gatti 11. All. Ghizzinardi

ARBITRI: Secchieri di Venezia e Mammoli di Verona

PARZIALI: 13-18, 48-40, 67-52

NOTE Tiri liberi: Fabriano 10/15, Jesi 10/12. Tiri da due: 22/43, 19/35. Tiri da tre: 11/32, 10/27. Rimbalzi: 46 (off. 10), 30 (off. 4). Assist: 16, 12. Spettatori 920