Fabio Sturani torna in pista, è presidente del Basket Girls Ancona

ANCONA Un ritorno importante, nello sport marchigiano, quello di Fabio Sturani, 63 anni, che dopo aver ricoperto numerose cariche a livello politico e nel mondo sportivo, è stato nominato presidente del Basket Girls Ancona, la società che cerca di rportare in alto il basket femminile nel capoluogo di regione. Attualmente il Basket Girls milita in Serie B e lo scorso anno ha mancato di pochissimo la promozione in A2. «Dopo questo periodo così difficile e particolare - ha detto il neopresidente - lo sport deve ripartire dai settori giovanili curandoli in maniera sempre migliore, ed è quello che cercheremo di fare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA