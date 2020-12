La Sutor ancora sconfitta, ora tocca a Fabriano e Civitanova

TERAMO - Quarta sconfitta su altrettante partite nel campionato di Serie B, per la Sutor Montegranaro, sconfitta a Teramo dalla locale Tasp per 86-73. La squadra gialloblù, orfana stavolta di Francesco Ciarpella, ha giocato bene il primo tempo, chiudendolo avanti di 5 punti sulla più quotata squadra abruzzese. Nella ripresa invece i sutorini sono calati e hanno perso progressivamente smalto, tenendosi vicini agli avversari fino al 55-59, poi però Teramo ha allungato ancora, chiudendo a +13. Nella Sutor ottimo Bonfiglio, ancora non al top gli altri. Mercoledì alle ore 20 a Fabriano va in scena l'ultima partita dell'anno nel girone C della Serie B, con la ristopro che ospiterà la rossella Civitanova, per un interessante ed equilibrato derby marchigiano

