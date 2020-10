Supercoppa felice per l'Aurora a Montegranaro, oggi le altre

MONTEGRANARO - La The Supporters Aurora Jesi ha vinto 80-76 in casa della Decathlon Sutor la seconda partita del girone marchigiano della Supercoppa Centenario, riservata alle squadre di serie B.A Montegranaro si è assistito ad una partita tirata ed equilibrata, ben giocata da entramnbe le formazioni anche se l'Aurora Jesi ha fatto vedere un pizzico di talento in più. entrambe le squadre sono scese in campo senza giocatori importanti come Nonfiglio da una parte e Rizzitiello dall'altra.

Oggi la supecoppa di seir B prosegue con tanti altri incontri, per quanto riguarda le squadre marchigiane, sono in programma alle ore 18 la sfida tra il Roseto e la Rossella Civitanova e il derby di Senigallia tra la Goldengas e la Luciana Mosconi Ancona. Fermata invece dal Covid la Ristopro Fabriano

