La Ristopro Fabriano alla final eight della Supercoppa di Serie B

FABRIANO - Battendo per 72-64 al PalaGuerrieri di Fabriano, il San Miniato, la Ristopro di coach Pansa si è qualificata per la final eight della Supercoppa Centenario, riservata alle squadre di Serie B. La formazione fabrianese ha dominato nel primo tempo, arrivando a condurre per 46-31 in avvio di ripresa, ma a quel punto ha subito un brusco blackout con i toscani che sono passati addirittura a condurre per 48-46. La Ristopro però non si è persa d'animo, ha rimesso il muso avanti e poi ha allungato progressivamente, nonostante i toscani siano risaliti a -5 quando mancava un minuto al termine. La final eight si svolgerà a Cento e verdà in campo le otto squadre che hanno superato i turni eliminatori, la ristopro, unica marchigiana impegnata, affronterà nei quarti di finale la Real Sebastiani Rieti e poi, se dovesse vincere, in semifinale si troverà di fronte la vincente della sfida tra le squadre di Agrigento e Nardò. Quarti di finale, semifinali e finali si svolgeranno venerdì, sabato e domenica.

Sempre per la supercoppa, il recupero della partita valida per i turni preliminari, tra Sutor Montegranro e Goldengas Senigallia, ininfluente per la menifestazione visto che le due squadre erano entrambe eliminate, è stato vinto in trasferta dalla Goldengas con il clamoroso risultato di 85-25. La squadre di casa era però priva di sei giocatori del roster

