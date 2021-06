Ristopro e San Vendemiano alla resa dei conti, chi vince va in finale

FABRIANO La Ristopro è a 40 minuti di distanza dalla finale playoff. Mercoledì alle 20 al Palasport di Cerreto d'Esi e in diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass, arbitrano Luca Attard di Firenze e Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità, va in scena la decisiva gara-5 della semifinale contro San Vendemiano. Fabriano trova per la quinta volta in dieci giorni la Rucker sulla propria strada e per la terza volta di fila non può sbagliare, ma stavolta superando l'ostacolo staccherebbe il pass per l’ultimo atto verso la promozione in A2 contro la Gesteco Cividale. Il fattore campo è saltato quattro volte su quattro e il 2-2 nel punteggio è rispecchiato anche dai punti segnati, praticamente gli stessi. La Ristopro però, sconfitta nelle prime due partite, ha vinto le ultime due. La squadra che vincerà questa bella sfiderà in finale il Cividiale per contendere ai friulani un posto in Serie A2. Alla partita potranno assistere 225 spettatori, purchè in regola con tampone o vaccinazione o certificato di guarigione, la società ha ancora una decina di biglietti a disposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA