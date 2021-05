La Ristopro Fabriano batte Vicenza nel recupero e chiude al comando

CERRETO D'ESI - Nonostante il palasport inagibile e la forzata emigrazione a Cerreto d'Esi la Ristopro Fabriano, smaltiti i problemi derivanti dai contagi Covid, continua a vincere. Battendo per 71-67 la Tramarossa Vicenza la squadra di coach Lorenzo Pansa si è assicurata infatti il primo posto finale nel girone C della Serie B, che ora le darà diritto ad un cammino privilegiato ne playoff, per quanto con le partite a porta chiuse il vantaggio di giocare in casa sia molto annacquato.

Contro i veneti, che fino a ieri erano al comando, la Ristopro ha sfoggiato un grande Radonjic, autore di 27 punti. Ora le due squadre in classifica sono appaiate a quota 32, ma Fabriano deve ancora recuperare due partite, e anche se le perdesse entrambe con largo margine, avrebbe comunque un quoziente canestri migliore di quello dei veneti.

