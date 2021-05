Doccia fredda Ristopro, a Cerreto d'Esi vince San Vendemiano e va sull'1-0

CERRETO D'ESI - Pessimo avvio della Ristopro Fabriano nella sfida di semifinale playoff per la promozione in Serie A2. La squadra di coach Pansa è stata sconfitta in casa dal San Vendemiano con un netto 64-50 che la dice lunga sulla serataccia dei fabrianesi. La serie però è appena iniziata e vale la pena di ricordare che anche nei quarti di fianle la ristopro cominciò la sfida con il Sant'Antimo con una sconfitta interna, poi seguita da tre vittorie.

