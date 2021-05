Le avversarie delle marchigiane nei playoff e nei playout vengono dal sud

ANCONA - Non c'è ancora l'ufficilaità, perché manca un recupero da disputare nel girone D e se matutrasse un risultato clamoroso potrebbe ancora cambiare qualcosa, ma ormai ha preso forma la griglia dei playoff promozione del campionato di Serie B di basket, a cui parteciperanno ben quattro squadre marchigiane, visto lo sprint vincente di The Supporter Jesi e Goldengas Senigallia, che si sono unite a Ristopro Fabriano e Luciana Mosconi Ancona. Nel primo turno, in programma dal prossimo weekend. Gli accoppiamenti già certi sono tra Ristopro Fabriano e Sant'Antimo e tra Luciana Mosconi Ancona e Nardò.

Certi al 99% quelli tra Goldengas Senigallia e Taranto e tra The Supporter Jesi e Rieti. Le sfide saranno al meglio delle cinque partite e vedranno le prime due partite sul campo della squadra meglio piazzata in regular season, la terza e l'eventuale quarta sul campo della sfidante, e infine l'eventuale bella di nuovo sul campo della migliore in regular season. Delle nostre squadre solo la Ristopro avrà il vantaggio del fattore campo.

Nei playout, che si disputano all'interno del girone, la Rossella Civitanova affronterà la Rennova Teramo mentre la Sutor montegranaro, unica squadra che andrà al nord, sfiderà la Vega Mestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA