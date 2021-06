La Ristopro schianta Cividale in gara-1 e fa il primo passo verso la Serie A2

CERRETO D'ESI - La Ristopro Fabriano ha vinto per 81-58 gara-1 della finale playoff per la promozione in Serie A2 contro la Gesteco Cividale. Ora i biancoazzurri di coach Pansa conducono per 1-0 nella serie, gara-2 si giocherà martedì sera sempre a Cerreto d'Esi. Ancora una volta top scorer dei fabrianesi è stato Radonjic con 23 punti, 11 rimbalzi e 30 di valutazione. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 40-37, la Ristopro ha cambiato marcia e ha allungato fino a chiudere con 23 punti di vantaggio.

