Le marchigiane a gara-2, nei playoff quattro sconfitte da riscattare

ANCONA - Quattro squadre marchigiane hanno cominciato i playoff per la promozione in Serie A2 di basket e quattro squadre marchigiane hanno perso la prima sfida. Martedì è in programma gara-2 sugli stessi campi su cui si sono giocate le prime partite. Le sconfitte potevano essere preventivabili per Aurora Jesi, Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia, impegnate tuttre in trasferta su campi ostici come quelli di Rieti, Nardò e Taranto, chi ha sorpreso negativamente invece è stata la Ristopro Fabriano, sconfitta in casa dal Sant'Antimo. Sono in particolare i biancoazzurri di coach Pansa, che a Cerreto d'Esi cercheranno il riscatto, contro la squadra campana, che nel suo girone si era piazzata all'ottavo posto. Nei playout invece buona partenza per la Rossella Civitanova, che ha vinto la prima partita contro Teramo, mentre la Sutor Montegranaro ha dovuto rinviare, causa Covid, la sua sfida con la Vega Mestra. Dopo gara-2 ci sarà sicuramente gara-3, che si giocherà venerdì a campi invertiti. Gara-4 invece si disputerà domenica prossima solo in caso di bisogno.

