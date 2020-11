Finalmente si parte, apre sabato 28 la Goldengas Senigallia in Friuli

ANCONA - Stavolta forse ci siamo davvero, la Fip ha ratificato la nuova conformazione del campionato di basket di Serie B ed ha reso noto il calendario degli 8 gironi in cui sono state distribuite le 64 squadre partecipanti, di cui sei marchigiane. come noto già fa qualche giorno le squadre della regione sono state sudduvise in due gruppi, una sola, la Goldengas Senigallia, è tata confinata nel girone c1, che la verdà impegnata in trasferte lunghissime in Veneto e Friuli, mentre le altre cinque squadre, nel girone C2, giocheranno una lunga serie di derby, o al massimo dovranno andare in Abruzzo.

Nel Girone C1 la Goldengas giocherà la prima partita sabato 28 novembre a Udine ed esordirà in casa domenica 6 dicembre contro Mestre. Nel girone C2 invece questo è il programma della prima giornata, con tutte le gare in programma domenica 29 novembre: Mosconi Ancona-Basket Giulianova, Sutor Montegranaro-Ristopro Fabriano, Basket Roseto-The Supporter Jesi, Basket Teramo-Rossella Civitanova. Nel giorne C2 in ognuna delle 14 giornate della prima fase ci sarà almeno un derby marchigiano, un alcuni casi i derby saranno due.

