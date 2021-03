In Serie B ricomincia il campionato, ma due partite sono a rischio

ANCONA - Il campionato di serie B di basket, con ben 6 squadre marchigiane nel girone C, si avvia alla seconda fase, che dovrebbe iniziare in questo weekend e sarà composta da otto giornate che porteranno le squadre ai verdetti finali, ma c'è qualche dubbio sulla disputa di almeno due partite in programma sabato. Infatti la sfida Goldegnas Senigallia-Liofilchem Roseto sembra avviata verso il ringvio, essendo la squadra abruzzese ferma e con utti i giocatori in quarantena e in regime di sorveglianza attiva per due tamponi positivi rilevati nel gruppo squadra. Un tampone positivo anche nel gruppo della Unione Guerriero Padova, che dovrebbe giocare sabato in casa con la Ristopro Fabriano, ma per adesso questa partita non sembra a rischio e la squadra veneta si sta regolarmente allenando.

