La Goldengas batte Fabriano e torna in corsa per i playoff promozione

SENIGALLIA - Terza partita in pochi giorni per la Ristopro Fabriano, capolista del girone C della Serie B e netta sconfitta sul campo della Goldengas Senigallia, alla fine vittoriosa per 79-63. I fabrianesi oltre alla stanchezza hanno pagato anche la scarsità di motivazioni, dovuta al fatto di aver ormai acquisito il primo posto finale, che darà loro diritto alla pole position nella griglia playoff. Al contrario la Goldengas con questa vittoria rinvigiorisce le speranze di accedere ai playoff per la promozione in A2, anche se è difficole fare calcoli, visto che mancano ancora alcune partite da recuperare. A Senigallia la partita è stata equilibrata nel primo tempo, poi la Goldengas ha preso decisamente il largo, grazie soprattutto ai riti da tre punti, ben 31 quelli tentati, contro i 22 dei fabrianesi. Top scorer della partita Pozzetti con 24 punti, dall'altra parte 17 per Boffelli. Da segnalare anche i 7 assist di Merletto e il 5 su 7 al tiro del senigalliese Cicconi Massi

